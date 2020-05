Coronavirus, gli hotel di lusso italiani nella loro silenziosa solitudine: "Un incubo"

(LaPresse) La pandemia da coronavirus ha colpito anche gli hotel di lusso chiusi come tutti gli altri nel periodo di lockdown in Italia. Da Venezia al Lago di Como, da Rimini a Roma una crisi profonda per gli albergatori nostrani. "Stiamiamo per la fine dell'anno di perdere 17 miliardi di euro. Riusciremo a diminuire i danni solo se i turisti da giugno potranno raggiungere l'Italia", ha spiegato Bernabò Bocca, presidente di Federlaberghi. "Un incubo, siamo assolutamente vuoti", le parole di Carlo Acampora, proprietario del Grand Hotel Via Veneto, uno dei più importanti di Roma