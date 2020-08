Coronavirus, frenano i contagi in Italia: 4 i morti nelle ultime 24 ore

I nuovi casi sono 259, basso il numero dei tamponi rispetto agli scorsi giorni. Zero decessi in Lombardia

Frenano i contagi da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore il bollettino del Ministero della Salute pubblicato dalla Protezione Civile parla di 259 nuovi casi. Una netta discesa rispetto ai 463 comunicati ieri. Tuttavia basso il numero dei tamponi: sono stati 26.432 nelle ultime 24 ore. I contagi totali salgono così a 250.825. Raddoppiano invece i decessi: sono 4 quelli di persone positive al Covid-19. Il totale dei morti sale così a 35.209. Sono 150 invece, i guariti nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero complessivo tocca quota 202.248. 46 le persone in terapia intensiva, una in più rispetto a ieri. Dati confortanti arrivano dalla Lombardia: i nuovi casi positivi in Regione sono 31 e non si segnala alcun decesso. Sono solamente 3 le Regioni senza nuovi casi - Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata. Quelle che ne registrano il maggior numero sono invece Emilia-Romagna, con 39, Lazio e Sicilia, rispettivamente con 38 e 32.

