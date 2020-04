Coronavirus, Fontana dà a Conte documento del 'patto sviluppo' Lombardia

Oggi si sono svolti i lavori del Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholder del sistema lombardo.E' stato messo a tema un documento relativo alla 'Fase 2' in Regione Lombardia". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, in occasione della visita del premier Giuseppe Conte in Prefettura a Milano. "Nell'affrontare i principali temi di discussione - ha aggiunto Fontana - sono emerse alcune questioni chiave condivise da tutto il tavolo, che richiedono risposte da parte del Governo. Ho ritenuto opportuno, venuto a conoscenza dell'incontro di stasera, di consegnare un report dei lavori al presidente del Consiglio".

Ecco i punti principali del documento consegnato dal governatore Attilio Fontana al presidente Giuseppe Conte.

1. Sostegno alle famiglie: asili nido, servizi per l'infanzia, scuola e necessita' di coniugare il rientro al lavoro dei genitori con la gestione dei figli e ipotesi di congedi parentali: il 50% della retribuzione non e' sufficiente.

2. Sostegno alle imprese: necessita' di rispondere in tempi rapidi alle richieste delle aziende e semplificazione per far ripartire i cantieri e le attivita' produttive.

3. Trasporto Pubblico Locale: necessita' di definire chi puo' occuparsi, e con quale titolo (i funzionari/controllori delle aziende di trasporto non sono pubblici ufficiali), dei controlli all'ingresso delle stazioni e sui mezzi pubblici, del mantenimento delle distanze al loro interno.

