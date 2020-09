Coronavirus, flessione di contagi ma a fronte di numero bassissimo di tamponi

(LaPresse) Calano ancora i nuovi casi di Coronavirus in Italia: 1.350 nelle ultime 24 ore. Calano però fortemente anche i tamponi: oltre 55 mila contro gli 83 mila di ieri. Diciassette le persone decedute, due in più di ieri. Sono 352 i dimessi/guariti, per un totale di 218.703 dall'inizio della pandemia. La regione con il maggior numero di contagi registrati nelle ultime 24 ore è stata la Campania, con 243 nuovi contagi.

