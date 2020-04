Fase 2 con allentamento misure restrittive, non stravolgimento

Il piano allo studio del governo, che avrà come base le proposte elaborate dalla task force guidata da Vittorio Colao, "prevede una ripartenza sempre all'insegna della massima cautela, nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. È previsto "un allentamento delle misure restrittive, ma non uno stravolgimento. Sarà fondamentale in questa fase - riferiscono ancora le fonti -, rafforzare il protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro già approvato nel marzo scorso e completare queste prescrizioni anche con riferimento alle attività del trasporto e della logistica".



