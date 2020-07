Coronavirus, diminuiscono i contagi in Italia: 17 le vittime, 4 più di ieri

Cala nettamente il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Italia, mentre sale leggermente il numero dei morti. Sono 114 i casi riportati nelle ultime 24 ore sul sito della Protezione Civile, in discesa rispetto ai 169 comunicati ieri. 30 di questi sono stati registrati in Lombardia: una percentuale, il 26,3, che è molto più bassa della media consueta della regione più colpita dalla pandemia. Altre tre quelle in doppia cifra: i nuovi casi sono 19 in Veneto, 13 in Emilia Romagna, 18 nel Lazio. Se la curva dei contagi segna un visibile calo, il numero dei decessi torna a salire, anche oggi. Rispetto ai 13 morti segnalati ieri, oggi sono 17 le vittime, che portano il bilancio dei morti da Covid-19 a 34.984. Aumenta anche il numero dei tamponi processati: 41867 nelle ultime 24 ore. In calo il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: cinque in meno per un totale di 60.

