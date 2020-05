Diminuiscono ancora i contagi ma i decessi sono più di ieri. Raddoppio dei guariti

Oltre 55 mila i tamponi eseguiti nei dati pubblicati oggi dalla Protezione Civile sullo stato del contagio Covid in Italia. Diminuiscono fino a sfiorare quota 1000 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore: 1075. In forte aumento i guariti, sono 2.352 le persone uscite dall'incubo covid. In aumento oggi però anche i decessi che risalgono a 236 contro i 195 registrati lunedì. In tutto i morti da covid registrate in Italia sono ad oggi 29.315. Molte meno sono le persone che risultano oggi positive rispetto a ieri, - 1.513, e sono comunque 98.467 coloro che risultano oggi positive al coronavirus. 52 pazienti sono usciti dalla terapia intensiva dove risultano ancora ricoverati 1.427 malati.

Nuovi contagi a 3 cifre solo in Lombardia (+500), Piemonte (+152), Emilia Romagna (+100).

