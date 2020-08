Coronavirus, De Luca: "Se contagi in aumento, serve limite spostamenti tra regioni"

I governatori di Emilia Romagna e Liguria dicono no all’eventuale chiusura dei confini regionali, ipotesi avanzata dal governatore della Campania. "La situazione va monitorata ma non vedo rischio di blocco degli spostamenti paventato da De Luca", dichiara Stefano Bonaccini a cui fa eco Giovanni Toti che afferma: "Non ritengo vi sia un’emergenza tale da far pensare a ulteriori chiusure".

"L’operazione di controllo e di filtro per i rientri dall’estero sta procedendo bene. Sono iniziati i controlli anche a Capodichino. Questo lavoro continuerà in maniera intensa per tutto il mese di agosto", ha scritto su Facebool il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luc. "Nelle regioni del Nord il numero maggiore dei rientri si avrà proprio entro fine mese: numeri di contagi alla mano, se avremo dati preoccupanti, chiederemo al Governo di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale. E lo faremo con grande determinazione" aggiunge.

"In questo momento mi pare di no. Dopodiché si segue sempre l'evoluzione del virus e poi si discute tra Regioni e Governo. Bisogna sempre tenere monitorata la situazione; perché quelli che parlano il giorno dopo mi hanno sempre fatto abbastanza pena". Così, a margine al meeting di Rimini, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini si è espresso sulla proposta del collega campano De Luca di limitare gli spostamenti tra regioni.

Nel frattempo è attivo da ieri sera al porto di Civitavecchia il drive in dove I viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi per effettuare il test". In tutta la Penisola si registrano, secondo gli ultimi dati disponibili, circa 1.000 focolai attivi. "Siamo ancora in grado di controllare la situazione", ha detto Walter Ricciardi.

Per Nicola Zingaretti però non bastano i tamponi al porto di Civitavecchia per chi rientra. "Il Ministero della Salute e la Regione Sardegna devono urgentemente predisporre controlli con tampone agli imbarchi dei traghetti. Dai nostri dati, i positivi asintomatici agli sbarchi sono moltissimi, ma coloro che vengono eventualmente contagiati in viaggio non è possibile intercettarli allo sbarco perché il contagio si manifesta solo dopo alcuni giorni. Sono persone asintomatiche che stanno bene ma possono essere veicolo di contagio per altri familiari e persone fragili. C'è un dato tecnico scientifico da tenere in considerazione. Fare viaggiare i traghetti con questa promiscuità è un errore perché moltiplica i contagi di persone che poi tornano alle loro case in tutta Italia. Ecco perché è fondamentale fare i tamponi rapidi agli imbarchi ed eventualmente far scattare la quarantena a terra o iniziare l'isolamento già nelle navi". Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

