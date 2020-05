Dato sui nuovi contagi stabile, molti nuovi guariti ma non si ripete il picco di ieri

Più 1.965 nuovi contagi e 269 nuovi decessi da Covid19. Sostanzialmente il bollettino di venerdì si mantiene su indici in linea con quelli del giorno prima. Il numero dei morti non era così basso dall'inizio dello scorso marzo. Purtroppo non si ripete il dato più importante e incoraggiante di ieri, quel record di guariti che aveva contato rispetto alle 24 ore precedenti più di 4.000 persone (ma che era dovuto in realtà a un riconteggio con numeri in realtà non contati in giorni precedenti). Oggi i guariti sono 2.304. Centosedici ricoverati sono usciti dalla terapia intensiva, portando il numero di persone in TP a 1.578. Continua ad essere molto alto, anche in percentuale sul resto d'Italia, i, numero di nuovi casi registrati in Lombardia, + 737, ed in Piemonte (anche se in flessione rispetto a giovedì) + 395.

Alto il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, + 74.208

