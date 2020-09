Coronavirus, Crescono i contagi ma anche i tamponi: 9 morti

Aumenta il numero dei contagiati da coronavirus secondo il bollettino diramato oggi dal Ministero della salute. I nuovi infetti sono 1229 contro i 1008 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva, oggi, sono 4 in più di ieri, quando se ne erano registrati 10. Crescono, però, anche i tamponi effettuati, che nelle passate 24 ore sono stati 80517, 35mila in più rispetto a ieri. Nove i decessi.

La Lombardia torna ad essere la regione più colpita, con 176 nuovi casi, seguita dalla Liguria che registra 141 casi, un incremento notevole rispetto ai 65 di ieri. La Basilicata, dove ieri non c'era stato nessun nuovo contagio, ogni ne conta 5.

