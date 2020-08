Coronavirus, crescono i contagi in Italia: solo 2 i decessi

Risalgono i contagi ma calano, nettamente, i decessi da Coronavirus in Italia. Sono 463 i nuovi casi segnalati dal bollettino del Ministero della Salute pubblicato dalla Protezione Civile, un dato in ascesa rispetto ai 347 comunicati ieri, ma comunque più basso rispetto ai 552 di due giorni fa. Sono quattro le Regioni che fanno segnare 0 nuovi contagi: Calabria, Valle D'Aosta, Molise e Basilicata. Il numero totale dei casi sale a 250.566, quello degli attualmente positivi a 13.263. A scendere, in maniera decisa, il numero dei morti: sono 2 le vittime, rispetto ai 13 decessi comunicati 24 ore fa. Oltre 37mila i tamponi effettuati, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 45, due in più di ieri. 151 le persone guarite.

