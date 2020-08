Coronavirus, crescono ancora i contagi in Italia: sono 1210 nelle ultime 24 ore

Continua a risalire la curva dei contagi in Italia. Sono 1210 i positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Sette i morti, in crescita rispetto ai tre di ieri ma in calo rispetto ai nove registrati venerdì. Da inizio pandemia il totale dei casi è di 259.345 mentre le vittime sono 35.437. Cresce anche il numero dei ricoveri, sono 47 in più rispetto a ieri quelli nei reparti Covid dove in tutto ci sono 971 malati. Sono invece aumentati di cinque unità i pazienti in terapia intensiva per un totale che arriva a quota 69. È di 267 il numero di dimessi nelle ultime 24 ore. Diminuisce il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: sono stati in tutto 67mila, cioè 10mila in meno rispetto a sabato.

Per quanto riguarda i dati delle singole regioni, le più colpite sono la Lombardia, con 239 casi e quattro decessi, e il Lazio, con un morto e 184 nuovi positivi (il 60% dei quali di rientro). Poi il Veneto con 145, la Campania con 138 e l'Emilia Romagna con 127. Salgono invece a 81 i casi registrati in Sardegna e 59 quelli in Toscana.

