Coronavirus, continuano ad aumentare i contagi in Italia: sono 947 i positivi da ieri

Continuano ad aumentare i nuovi casi di persone positive al Covid-19 nel nostro Paese. I dati odierni del ministero della Salute parlano di 947 nuovi positivi e nove morti nelle ultime 24 ore. Un incremento evidente rispetto a ieri quando i nuovi contagiati erano stati 845 e le vittime sei. Numeri che preoccupano se si considera che nell'ultimo giorno sono stati effettuati meno tamponi: 71mila a fronte dei circa 77mila di 24 ore fa.

Le regioni più colpite sono ancora la Lombardia, con 174 casi e 6 morti, il Lazio che invece ha registrato 137 nuovi positivi e 1 decesso e il Veneto dove i nuovi pazienti sono stati 116 e le vittime due. Solo Basilicata e Valle D'Aosta hanno registrato zero contagi rispetto a ieri. Per quanto riguarda il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 274 unità, per un totale di 204.960, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 69, uno in più di ieri.

