Coronavirus, contagi in lieve calo in Italia: 7 le vittime

Ancora un lieve calo di contagi da Coronavirus in Italia: sono 1.458 i nuovi casi di Covid-19 emersi nel Paese, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Sette invece le vittime, una in più rispetto a quelle comunicate ieri. Il totale dei decessi sale così a 35.610 dallo scorso febbraio. Ammontano a 72.143 i tamponi processati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono oltre 20mila in meno rispetto a ieri, quando ne sono stati analizzati 92.706. Il totale dall'inizio della pandemia è di 9.818.118. Sono in totale 187 le persone in terapia intensiva: cinque in più rispetto a ieri.

