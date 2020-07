Coronavirus: contagi in lieve aumento, stabili i decessi

Cresce leggermente la curva epidemica in Italia con 208 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte dei 192 registrati ieri. Ancora una volta la maggior parte dei contagi si registra in Lombardia con 111 positivi. Sono invece stabili i decessi passati dai sette di ieri agli otto di oggi. Basso invece il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 22.166. Un dato, quest'ultimo, ben lontano dagli oltre 70mila tamponi processati quotidianamente durante il picco dell'emergenza. I guariti sono stati invece 133 mentre dieci Regioni non hanno registrato alcun nuovo contagio: sono Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Anche oggi i dati della Protezione Civile evidenziano un lieve aumento dei ricoveri ordinari: più uno a fronte dei più cinque di ieri per un totale che arriva a 946. Scendono ancora le terapie intensive, oggi due in meno per un totale di 72 persone in tutto. Sono invece 13.691 le persone in isolamento domiciliare

