Coronavirus: contagi in calo in Italia, mai così pochi decessi

I morti per coronavirus scendono sotto la doppia cifra per la prima volta dall'inizio dell'epidemia di coronavirus in Italia. Il bollettino diffuso dal Ministero della Salute registra 8 decessi nelle ultime 24 ore per un totale che ora ha raggiunto quota 34.716. In calo anche i contagi: i nuovi positivi sono 175, 77 dei quali in Lombardia (il 44%). Un solo caso nella città di Milano. Tornano a diminuire i pazienti in terapia intensiva dopo il lieve aumento di ieri. Sono 8 le persone ricoverate in meno. Continua il calo delle persone attualmente malate: a oggi sono 16.836

