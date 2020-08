Coronavirus, contagi in calo e 4 morti in Italia

Contagi in calo e stesso numero di decessi. 320 i nuovi positivi in Italia al Coronavirus nelle ultime 24 ore, 159 in meno rispetto a domenica, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. Basso però il numero di tamponi effettuati, poco più di 30 mila. Quattro le vittime, come ieri. I morti, in totale, hanno raggiunto quota 35.400. 182 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 58, 2 in più rispetto a ieri. La Basilicata e il Molise sono le due regioni con zero casi.