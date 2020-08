Coronavirus, contagi in aumento: 481 nelle ultime 24 ore

(LaPresse) - Continuano ad aumentare in Italia i nuovi casi positivi al coronavirus. I contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 481 (mentre ieri erano stati 412), che portano il totale a 251.713 dall'inizio della pandemia. Secondo i dati aggiornati dal ministero della Salute, gli attualmente positivi sono 13.791. Quanto ai guariti, nelle ultime 24 ore sono 236 (mentre ieri erano stati 213), che portano il totale a 202.697. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 10 morti in Italia legate al coronavirus, portando il totale a 35.225. Ieri il dato era di 6 deceduti.

I nuovi casi in Lombardia sono 102, di cui 16 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico. Anche oggi nessun decesso, con il totale fermo a 16.833. I tamponi effettuati sono stati 7.960, con il totale complessivo che sale a 1.387.206. Aumentano di 95 unità i guariti e dimessi. Sono ora 74.700, di cui 1.407 dimessi e 73.293 guariti. Cresce il numero dei ricoverati: +5, 165 in totale. Invariato il dato dei pazienti in terapia intensiva: 10. È quanto emerge dal bollettino sulla pandemia diffuso dalla Regione Lombardia.

Lazio. "Oggi registriamo 37 casi e un decesso. Di questi un caso proviene dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa (Asl Roma 6) e 18 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: tre i casi di rientro da Malta, tre casi da Grecia, due casi da Ibiza e due da Barcellona, due casi da Francia, due casi da Kosovo, un caso da Ucraina, un caso da Croazia, un caso da India e un caso da Romania". Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono 42 in più i casi di coronavirus in Piemonte e 2 i nuovi decessi, di cui nessuno nella giornata di oggi. Sono alcuni dei dati comunicati nel pomeriggio dall'Unità di crisi della Regione. Dei 42 casi, 11 screening, 22 contatti di caso, 7 casi con sintomi importati, 2 con indagine in corso. I casi importati sono 17. Sono 31.956 in totale i contagi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4.131 Alessandria, 1.895 Asti, 1.056 Biella, 2.980 Cuneo, 2.849 Novara, 16.054 Torino, 1.419 Vercelli, 1.157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 274 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 141 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Il totale dei deceduti è ora, invece, di 4.138, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1.828 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I tamponi diagnostici finora processati sono 527.588 , di cui 289.695 risultati negativi.

