Coronavirus: contagi giornalieri in Italia sotto quota 200, 12 i decessi

Per il terzo giorno consecutivo calano i contagi da coronavirus in Italia. I nuovi casi nell'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità sono 159 contro i 239 di ieri. Crescono però i decessi: oggi ne sono stati registrati 12, contro gli 8 di ieri, per un totale che sale a quota 35.166. In calo i guariti, oggi 129 con le persone attualmente malate che toccano quota 12.474 (+18 rispetto a ieri). Aumentano le persone ricoverate con sintomi (+26) ma calano di un'unità i pazienti in terapia intensiva: in totale sono 41. La regione con il maggior numero di contagi è l'Emilia Romagna (+34) davanti a Lombardia (+25) e Veneto (+22)

