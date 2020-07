Coronavirus: contagi ancora in aumento in Italia, +249

Ancora in lieve aumento i casi di coronavirus in Italia. I nuovi contagi sono 249 mentre ieri erano stati 233. I nuovi decessi sono 14 per un totale che sale a quota 35.042. La Lombardia resta la regione con più casi: 88 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 55). Dieci invece i decessi nella regione lombarda contro i 3 di ieri. Resta alto il numero dei nuovi contagi anche in Emilia Romagna: 40. In crescita il numero dei guariti: 323. Le persone attualmente malate in Italia sono oggi 12.368 (-88 rispetto a ieri).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata