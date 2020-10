Coronavirus, Cirio: "Allerta è massima, non dobbiamo abbassare guardia"

Per il goverantore del Piemonte, Alberto Cirio, "un lockdown generalizzato non ha senso ma serve intervenire in modo scientifico dove ci sono focolai rilevanti". "L'allerta è massima, ma lo è da febbraio ad oggi, non abbiamo mai cessato di lavorare intensamente per potenziare la strutture sanitarie e la nostra capacità di reagire al possibile aumento dei contagi. La nostra situazione è quella di una regione che come sistema sanitario tiene". "Noi non dobbiamo abbassare la guardia, oggi firmerò un'ordinanza che recepisce le previsioni del Dpcm. Se non vogliamo chiudere il paese e la regione, dobbiamo essere pronti a responsabilizzarci nei rapporti interpersonali", ha conlcuso.