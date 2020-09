Coronavirus: casi e tamponi in calo, salgono decessi e terapie intensive

1108 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, 12 i morti. Poco più di 52 mila i test eseguiti, 9 pazienti in più ricoverati in terapia intensiva

Calano i contagiati, ma a fronte di un numero ridotto di tamponi, crescono invece i decessi legati al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e anche le terapie intensive. Sono 1108 i nuovi casi, quasi 200 in meno di ieri, secondo quanto reso dal ministero della Salute. Ma i test eseguiti sono poco più di 52 mila, rispetto ai 76 mila di domenica. I morti sono 12, quattro in più di ieri, che portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 35.553. Salgono ancora di 9 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ci sono 223 tra dimessi e guariti da ieri, e 915 attualmente positivi in più. La regione con più casi è la Campania (+208), seguita dal Lazio con 159 e dall'Emilia Romagna con 132. La Lombardia ne registra 109, il Veneto 69.

