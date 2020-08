Coronavirus, calano lievemente i contagi: 953 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 953 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 1.210 di ieri secondo i dati odierni forniti del ministero della Salute. Diminuiscono anche i morti che passano dai sette di ieri ai quattro di oggi ma calano drasticamente i tamponi: nelle ultime 24 ore sono 45.914 quelli processati a fronte dei 67.371 di ieri e degli oltre 77mila di sabato. Diminuiscono di quattro unità rispetto a ieri i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, dove attualmente ci sono 65 pazienti, mentre aumentano i ricoverati con sintomi che sono 74 in più per un totale di 1.045.

Per quanto riguarda la situazione a livello regionale quelle dove è stato registrato il numero maggiore di casi sono il Lazio con 146 (il 57% collegato ai rientri), Emilia Romagna, Campania e Veneto, tutte con 116 nuovi positivi mentre la Lombardia ne ha 110. Sono invece salite a 3 le regioni che nelle ultime 24 ore non hanno riscontrato casi di Covid-19: oltre alla Valle d'Aosta, sono Molise e Basilicata.

