Coronavirus: calano i ricoverati, 174 decessi

In discesa il numero dei morti. Diminuiscono anche le persone in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 504 in meno rispetto agli ultimi dati diffusi. I guariti superano le 81mila unità

Prosegue il trend di decrescita del coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile, i pazienti guariti dal Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 1.740, portando il totale a 81.654. I nuovi casi registrati sono stati 1.389 (+0,7%), che portano il totale (compresi morti e guariti) a 210.717.

Le persone attualmente positive al coronavirus diminuiscono di 504 unità rispetto a ieri. Oggi sono 100.179, ieri erano 100.704.

I decessi registrati nell'ultimo giorno sono stati 174 (+0,6%), che portano il totale a 28.884.

Rispetto agli ultimi dati diffusi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono calati di 38 unità.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 44.935 tamponi, per un totale di 2.153.772. Il rapporto positivi/tamponi – comunica la Protezione Civile – è del 3,1%.

Lombardia: contagi stabili, trend decessi in calo

Questi i dati dei contagi in Lombardia aggiornati a domenica 3 maggio: i casi positivi sono 77.528 (+526, di cui 41 nella sola città di Milano). I decessi sono 14.231 (+42). I malati in terapia intensiva sono 532 (-13). I ricoverati non in terapia intensiva sono 6.609 (+80). I tamponi effettuati sono 410.857 (+7.155). I dimessi sono 52.773 (+417).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata