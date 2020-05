Coronavirus: calano i positivi, il numero dei decessi supera le 30mila unità

I nuovi guariti sono 2.747. Continuano a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Effettuati oltre 63.000 tamponi

Cala ancora il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia, ma resta alto il trend dei decessi. È quanto certificano i dati diffusi dalla Protezione Civile.

I casi totali delle ultime 24 ore sono stati 1327, con un aumento dello 0,6 per cento rispetto alle ultime rilevazioni. Gli attualmente positivi sono 87.961, 1663 in meno rispetto a ieri.

Rimane alto il numero dei decessi, che sono stati 243, in aumento dello 0,8 per cento. Il totale dei morti supera la soglia dei 30mila, attestandosi a quota 30.201.

I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 2747, per un totale di 99.023. Sono invece 143 in meno i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che al momento sono 1168. Alto (63.775) il numero dei tamponi effettuati.

