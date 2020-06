Coronavirus, calano i decessi in Italia: 24 i morti da ieri, il numero più basso dal 2 marzo

Calano nuovi contagi e decessi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: se per i primi si tratta di una discesa lieve, 224 contro 262 casi, per quanto riguarda le morti il decremento è netto. Come comunicato dalla Protezione Civile, infatti, i deceduti da ieri sono 24, meno della metà dei 49 che erano stati segnalati il 20 giugno. Si tratta del numero più basso dal 2 marzo. I tamponi effettuati sono stati 40.500 e le persone guarite 440. La terapia intensiva si svuota ancora: 4 posti si sono liberati a livello nazionale. Guardando i dati da un punto di vista locale si nota come la Lombardia sia ancora la regione più colpita: dei 224 nuovi casi ne ha registrati ben 128. E oltre la metà dei decessi, 13 su 24, è avvenuta su territorio lombardo.

