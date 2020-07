Coronavirus, cala il numero dei nuovi casi: salgono i morti, sono 30

(LaPresse) - Cala nettamente il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia, forte incremento invece per i decessi. Questo il quadro che emerge dall'ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità: sono stati 138 i contagi nelle ultime 24 ore, 70 in meno dei 208 di ieri. Un dato in controtendenza anche perché sono stati fatti molti più tamponi: quelli effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 43.219, quasi il doppio rispetto ai 22.166 comunicati ieri. Il totale degli italiani colpiti da Coronavirus è ora di 241.956. I decessi sono tornati a crescere: comunicati 30 morti contro le 8 di ieri e le 7 di domenica. Tra le Regioni più colpite la Lombardia, con 13 vittime, 10 in Veneto. Il totale sale così a quota 34.899 In aumento anche il numero dei guariti, 574 in 24 ore contro i soli 133 che erano stati comunicati nella giornata di ieri.

