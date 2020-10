Coronavirus, aumentano nuovamente i casi in Italia: sono 2.548 nelle ultime 24 ore

Tornano a salire i casi di coronavirus in Italia. Sono 2.548 i nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano 1.851. E' da oltre cinque mesi, e cioè dallo scorso aprile, che non si superava quota 2mila. Sale dunque a 317.409 il totale dei casi nel nostro Paese da inizio pandemia. L'ultimo bollettino certifica poi un nuovo record di tamponi: quelli processati da ieri sono 118.236, oltre 13mila in più rispetto a 24 ore fa. In lieve aumento anche i decessi che sono 24 contro i 19 di ieri per un totale che è arrivato a 35.918.

Per quanto riguarda la situazione delle singole regioni è il Veneto quella in cui è stato registrato il numero maggiore di nuovi casi, 445. La Campania ha invece 390 nuovi malati mentre la Lombardia 324 e il Lazio 265.

