Coronavirus, aumentano i contagi: 642 nuovi casi e sette morti in Italia

Di nuovo in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Sono 642 quelli registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute. Un incremento significativo rispetto ai 403 di ieri. In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila in più di martedì. Sette i morti, due in più della giornata precedente. Il bilancio sale così a 35.412 vittime. 364 i guariti, aumentano di 8 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Nessuna regione con zero casi. I maggiori incrementi in Lombardia, con 91 nuovi positivi e Emilia Romagna dove si registrano 76 contagiati in più.

