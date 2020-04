Aumentano i casi totali e i decessi ancora in crescita. Guariti sempre più numerosi

Più tamponi, 57.272 rispetto ai 32 mila di ieri, ma anche un maggior numero di casi totali covid registrati e un numero superiore di morti, 382 contro i 333 comunicati lunedì. In calo costante i ricoverati in terapia intensiva, il dato di oggi segna un meno 93. In totale in tutta Italia ne restano 1.863. Anche per i guariti il numero continua a migliorare, sono 2.317 oggi, ieri il numero era 1.696. Il dato che balza agli occhi è che il 41% dei casi totali coronavirus sono registrati in Lombardia: 869. Come ormai ogni giorno le Regioni in cui l'allarme resta alto sono il Piemonte, + 352 e l'emilia +252. Rimane a 0 la Basilicata.

