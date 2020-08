Coronavirus, aumentano ancora i contagi in Italia

(LaPresse) Continua a salire in maniera preoccupante la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il Ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive. Ieri i casi registrati erano stati 642. Le regioni col maggior numero di nuovi contagi sono Veneto con 159 nuovi positivi, la Lombardia con 154, il Lazio con 75, la Toscana con 59 e l'Emilia-Romagna con 52. Sono invece sei i decessi registrati da ieri mentre cresce anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che passa da 66 a 68.