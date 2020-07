Coronavirus, ancora su i contagi in Italia: 223 nuovi casi, 15 i decessi

Per il quinto giorno di fila numeri in crescita: tanti i tamponi, dimezzati però i morti

Cresce, per il quinto giorno di fila, il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Italia. Sono 223 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo i dati aggiornati dal ministero della Salute. I contagi sono in lieve risalita rispetto a ieri, quando erano stati 201. Di questi 223, 115 casi nella sola Lombardia, il 51,5% del totale in Italia.

I dati sono però in crescita anche per l'alto numero di tamponi fatti: ben 77.096 in un giorno, contro i 53.243 di ieri. Dimezzate invece le vittime: sono 15 i decessi legati al coronavirus che portano il totale a 34.833. In calo rispetto a ieri, quando erano stati 30. Scende il numero dei malati in Italia: sono 14.884, il numero più basso dal 13 marzo scorso.

Sono 956 i pazienti ancora ricoverati, dei quali 79 in terapia intensiva. Entrambi i dati sono in discesa: ieri, secondo il ministero della Salute i ricoverati erano 963, di cui 82 in terapia intensiva.

