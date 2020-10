Coronavirus, ancora più di 31 mila contagi in Italia. Quasi 300 i morti

Continua a crescere la curva del contagio da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 31.758 nuovi casi positivi a fronte di oltre 215 mila i tamponi. Ancora tanti i decessi, 297 contro i 199 di ieri. E continuono a crescere i ricoverati in terapia intensiva. Sono 97 in più di ieri con un totale che tocca quota 1.843. La Lombardia resta la regione con più contagi: oggi 8.919 a fronte di 46 mila tamponi. 3.669 i casi in Campania mentre superano quota 2 mila contagi Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Toscana.