Ancora in diminuzione i nuovi contagi ma pochi i tamponi effettuati

Tasso di decessi uguale a ieri allo 0,7%. Migliora la situazione in Piemonte

Sono solo 37.631 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, un numero ancora inferiore a quello di ieri ed un dato che potrebbe influire sull'intero Bollettino della Protezione Civile oggi. I nuovi contagi complessivi sono 1.221, dunque in decrescita rispetto a ieri, - 199 le persone che ad oggi sono risultate affette da Covid. I decessi sono 195, con un tasso di crescita uguale e ieri: 0,7%.

1.225 i nuovi guariti, 500 in meno dunque di quelli registrati domenica. In costante diminuzione i ricoverati in terapia intensiva

