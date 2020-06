Coronavirus, altri 55 morti: calano ricoverati, ora meno di 4mila in tutta Italia

(LaPresse) - Secondo i dati della Protezione Civile cresce di 55 il numero dei morti da Coronavirus in Italia: in realtà il dato comunicato parla di 78 casi, ma è un fuorviante perché la Regione Lazio ha comunicato 23 vittime relative ai mesi di marzo e aprile. Nessuna vittima registrata in Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia. Dei decessi odierni 23 solo in Lombardia (oltre il 40%): sempre in territorio lombardo la maggior parte dei contagi, 210 nuovi positivi sui 346 nazionali. Cala però la pressione su terapia intensiva: 7 casi in meno nelle 24 ore. Netto l'alleggerimento del carico ospedaliero: ricoverate 3747 persone, 146 meno di ieri. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 49750 test.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata