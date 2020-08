Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele, altri 52 positivi nello staff del suo Billionaire

Fonti sanitarie confermano: "L'imprenditore è in condizioni serie, non è in terapia intensiva"

Flavio Briatore è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus. E' quanto si apprende da fonti sanitarie, che riferiscono che l'imprenditore è in condizioni "serie". Briatore non è ricoverato in terapia intensiva.

Ci sono 52 casi di positività tra il personale del Billionaire, il locale di Porto Cervo di proprietà di Briatore. L'esito dei tamponi ha confermato la presenza di un focolaio nella discoteca, chiusa dal 17 agosto. Inizialmente erano sei i positivi, poi il numero era salito a 11 e in 50 si erano messi in autoisolamento. L'imprenditore aveva attaccato duramente il sindaco di Arzachena Ragnedda per le misure restrittive imposte nel comune, che avevano portato allo stop del Bilionaire. Attacco che ha portato a una replica altrettanto dura del primo cittadino. A Porto Cervo, da ieri ha chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento, decisione presa dai gestori a seguito di un caso di positività tra lo staff.

