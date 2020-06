Coronavirus: altri 338 contagi in Italia, 44 i morti

Resta stabile il trend dei contagi in Italia. Il bollettino della Protezione civile del 14 giugno segnala altri 338 nuovi casi positivi, dei quali 244 solo in Lombardia (oltre il 70%), su un totale di circa 56 mila tamponi. I decessi sono 44 (21 dei quali in Lombardia) con un totale che sale a quota 34.345. Aumentano ancora i guariti, sono 1.505 in più, mentre gli attualmente malati scendono a quota 26.274. In calo ancora le terapie intensive, -11 nelle ultime 24 ore. In 8 regioni non è segnalato nessun contagio (Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata) mentre solo in Piemonte, Emilia Romagna e Lazio sono segnalati più di 10 casi.

