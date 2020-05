Alto il numero dei decessi nelle ultime 24 ore, il 54% dei nuovi contagi tra Lombardia e Piemonte

Più 1,7% di decessi rispetto a ieri. Questo il dato più rilevante nel quotidiano bollettino della Protezione Civile. I morti sono 474, il dato comprende però 282 decessi extraospedalieri avvenuti già ad aprile ma comunicati in ritardo da alcuni comuni lombardi e registrati solo oggi. In linea rispetto agli ultimi giorni il numero dei nuovi contagi, pari oggi a + 1.900. Anche il numero dei guariti è più basso del trend, 1.665 persone non risultano più malate nel dato odierno. Trentanove pazienti hanno lasciato la terapia intensiva. Non altissimo il numero di tamponi effettuati, contando che ieri era un festivo: 55.412. Ieri ne erano stati effettuati 74.208.

Inquieta il dato territoriale, il 70% dei decessi infatti sono stati registrati nella sola Lombardia, mentre i nuovi contagi sono per il 54% tutti da attribuire a Piemonte e Lombardia. Queste due regioni insieme a Emilia, Veneto e Liguria contano l'81% dei casi totali.

