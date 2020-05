Coronavirus, al via 150 mila test sierologici

Parte oggi l'indagine epidemiologica su scala nazionale attraverso test sierologici su un campione di 150mila persone - comprese quelle che non hanno avuto sintomi - distribuite in duemila comuni italiani. Il monitoraggio lanciato da Istat e ministero della Salute - in collaborazione con la Croce Rossa - servirà a stabilire la reale diffusione del virus nella popolazione. L'adesione è volontaria e i test sono gratuiti: nessun obbligo da parte dei cittadini di rispondere alla chiamata. Sarà la Lombardia - dove ieri non si sono registrati dececessi per la prima volta dall'inizio dell'epidemia - la regione con il campione maggiore pari a 20mila individui.