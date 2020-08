Coronavirus, casi ancora in salita in Italia, 947

A Civitavecchia attivo da venerdì sera il drive-in al porto, in piazzale della Pace. "I viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi in ognuno dei drive-in regionali presenti sul territorio per effettuare il test”, si legge in una nota dell'Unità di Crisi Covid-19 di Regione Lazio.

Sempre nella giornata di venerdì presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 3 nuovi positivi e 5 i positivi individuati all'Aeroporto di Ciampino. Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 72 di cui più della metà residenti fuori regione. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale", continua la nota.

In Italia l'ultimo bollettino fornito dal ministero della Sanità ha indicato 947 nuovi casi, con 9 vittime.

In tutto il mondo intanto sono 800mila i morti legati al Covid-19 per un totale di 22 milioni di contagi in tutto il mondo. E il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, evidenzia che "per quanto abbiamo imparato tanto su questa malattia, abbiamo solo meno di 8 mesi di esperienza a cui attingere". La speranza però è di sconfiggere la pandemia "in meno di due anni" anche con l'ausilio della tecnologia. Fondamentali nella battaglia i materiali di protezione dal contagio e per questo motivo la corruzione, in questo frangente, equivale all' "omicidio". "Se gli operatori sanitari si trovano a lavorare senza l'equipaggiamento di protezione personale, rischiano la loro vita e mettono a rischio anche la vita delle persone che assistono - afferma risoluto Ghebreyesus - E' un crimine ed è omicidio. Deve finire".

Stando ai dati della Johns Hopkins University, il Paese che registra più vittime sono gli Stati Uniti con 174.442 decessi, seguito dal Brasile con 112.304 e il Messico 59.106.

In Europa continua a preoccupare la Germania. Almeno 41 scuole a Berlino, che ne conta circa 825, hanno riferito che studenti o insegnanti, di elementari, superiori e professionali, sono stati contagiati, a distanza di nemmeno due settimane dal ritorno tra i banchi. In centinaia sarebbero in quarantena in un Paese dove l'istruzione non è nelle mani del governo federale, ma sotto il controllo dei 16 Lander il che significa regole tutte diverse sul tema. Proprio i governatori degli Stati federali sono stati convocati dalla cancelliera, Angela Merkel, anche se i nuovi casi sono in lieve calo (1.427 contro i 1.700 di ieri): all'ordine del giorno i prossimi passi sulla gestione del virus.Nel frattempo scatta il secondo lockdown (parziale e di due settimane) in Libano, dopo il drastico aumento dei casi a seguito dell'esplosione dello scorso 4 agosto a Beirut. Le infezioni sono aumentate dalle 5.417 del giorno dopo la deflagrazione, a quasi 11mila di oggi: il ministero della Salute libanese giovedì ha registrato il record di 605 nuovi contagi, portando il totale a 10.952 e 113 morti. Molte attività commerciali, come ristoranti e negozi di abbigliamento, sono rimaste questa mattina nella capitale, mentre i negozi di alimentari, le farmacie e le banche sono stati aperti.È record di casi in Corea del Sud dove ne sono stati registrati 324 in un giorno, il numero più alto da marzo. La recente ondata di Covid-19, che pareva limitata all'area di Seul, sembra ora diffondersi a livello nazionale: è l'ottavo giorno consecutivo in cui il Paese ha visto un aumento giornaliero a tre cifre, per un totale di 1.900 infezioni in poco più di una settimana.

