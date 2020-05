Coronavirus, Abi: "Anticipare la task force e velocizzare la liquidità"

L'Associazione bancaria italiana chiede di anticipare la periodica riunione della task force costituita dal ministero dell’Economia e delle finanze, dal ministero dello Sviluppo economico, dalla Banca d’Italia, dal Mediocredito Centrale, dalla Sace e dalla stessa Abi. Lo si legge in una nota Nella riunione Abi chiede di " per il sostegno di liquidità e le altre misure in favore di imprese e famiglie sia in relazione al dibattito parlamentare per la conversione in legge del DL 23/2020 e ai possibili miglioramenti e semplificazioni dello stesso sia in prospettiva del preannunciato Decreto Maggio".

