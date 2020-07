Coronavirus, a Capri obbligo di mascherina all'aperto

Obbligo di mascherine anche all’aperto a Capri nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Lo prevede un’ordinanza sindacale firmata martedì mattina e valida fino al 31 luglio. Il sindaco Marino Lembo cerca così di prevenire la diffusione di focolai di coronavirus, visto il grande afflusso di turisti registrato negli ultimi giorni sull’isola Azzurra che molto spesso e in molti luoghi pubblici impedisce il distanziamento sociale. Il dispositivo di protezione facciale dovrà essere indossato anche all’aperto dalle 18 alle 4.

Anche nel Lazio la movida serale e gli assembramenti dei più giovani preoccupano sempre più ma il governatore Nicola Zingaretti al momento esclude un’ordinanza che imponga l’obbligo della mascherina anche all’aperto. “Stiamo monitorando con attenzione la situazione e ringrazio tutto il personale sanitario impegnato nel controllo del territorio. Per ora non procederemo con una ordinanza su obbligo mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole. Faccio un appello ai sindaci a emettere, lì dove necessario, ordinanze per limitare ed evitare assembramenti. La nuova campagna invita tutti a non diventare complici del Covid 19", scrive il presidente della Regione e segretario del Pd su Facebook.

