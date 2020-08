Coronavirus, 574 nuovi contagi e tre morti in Italia

Ancora oltre quota 500 il numero dei contagi da Coronavirus in Italia, mentre si dimezzano i decessi. Sono 574 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ieri erano 523, secondo quanto reso noto dal ministero della Salute. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia. Tre le vittime, la metà rispetto a giovedì. Il numero totale dei morti sale a 35.234. I nuovi guariti sono 403, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 56, uno in più rispetto a ieri. Oltre 46 mila i tamponi effettuati. Due le regioni con zero nuovi contagi, Molise e Valle d'Aosta. In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti.