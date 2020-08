Coronavirus, 412 nuovi casi e 6 morti in Italia

Torna a salire il numero dei contagi, ma anche quello dei decessi legati al Coronavirus in Italia. 412 i nuovi casi nelle ultime 24 ore – ieri erano stati 259 – per un totale da inizio emergenza di 251.237. Cresce anche il numero dei morti, 6, rispetto ai 4 di lunedì. 213 i guariti, 49 le persone ancora ricoverate in terapia intensiva, in aumento di 3 unità rispetto a ieri. Poco più di 40 mila i tamponi effettuati. Solo 2 le regioni senza nuovi casi: Valle d'Aosta e Molise.