Coronavirus: in calo contagi e morti, 37.255 nuovi casi e 544 decessi in 24 ore

Sono i dati del bollettino di sabato del ministero della Salute. I tamponi eseguiti sono stati oltre 227mila, in calo rispetto ai 254.908 di venerdì

Sono 37.255 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.144.552 dall'inizio pandemia. I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. I decessi per coronavirus nello stesso periodo sono stati invece 544 e portano il totale a 44.683 vittime dall'inizio della pandemia. Sono 688.435 gli italiani attualmente attualmente positivi al Coronavirus.

Sono 227.695 i tamponi eseguiti da ieri in tutta Italia, per un totale di 18.683.111 test dall'inizio della pandemia: sono circa 27mila in meno rispetto a quelli processati venerdì, 254.908.

Gli ospedali. Sono 76 i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva, portando così il numero complessivo a 3.306 unità. I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Sono 560 i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore nei reparti Covid di tutta Italia che al momento ospitano 34.704 persone. Sono 12.196 i pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore dal Covid-19, per un totale di 411.434 dall'inizio della pandemia.

La Lombardia resta la regione più colpita. Sono 10.634 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 4.451 in provincia di Milano. Ben 158 i decessi da ieri.

Sono 4.079 i nuovi positivi registrati in Campania nelle ultime 24 ore di cui 2.350 in provincia di Napoli.

