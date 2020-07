Coronavirus, 379 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore in Italia

Sono 379 i nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve diminuzione rispetto ai 386 di ieri. La maggior parte dei nuovi casi sono stati registrati in Veneto e Lombardia che hanno avuto rispettivamente 117 e 77 nuovi contagiati. Secondo i dati distribuiti dal ministero della Salute cresce invece il numero dei morti: nove quelli registrati oggi a fronte dei tre di ieri mentre i guariti nell'ultimo giorno sono 178. Aumentano i tamponi processati, quasi settemila in più rispetto a ieri per un totale di 68.444.

