Coronavirus: 2.844 nuovi casi in Italia, 27 decessi

Il Presidente della Repubblica Mattarella: "Non posso tacere la preoccupazione per il ritmo del contagio"

Continua a salire il numero dei contagi da coronavirus in Italia: sono 2.844 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 27 i decessi. Scendono, invece, di alcune migliaia i tamponi effettuati nella giornata di ieri con 118.932 test processati, contro i 120mila effettuati nel giorno precedente. Il totale dei contagiati, da inizio pandemia, sale quindi a 322.751. La regione più colpita è la Campania con 401 nuovi casi, seguita da Lombardia con 393 contagi e dal Piemonte che ne conta 279. registrano invece casi "zero" il Molise e la Valle d'Aosta.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è detto preoccupato per l'incremento di nuovi casi: "Non posso tacere la preoccupazione per il ritmo del contagio della pandemia e il dolore per le vittime", ha detto il Capo di Stato in occasione del 'Concerto per Dante' al Quirinale.