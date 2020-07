Coronavirus, 229 nuovi contagi e 12 morti nelle ultime 24 ore

Rimane costante il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Italia. Sono 229 i nuovi contagi, mentre ieri erano stati 193, e 12 i morti nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino della protezione civile (ieri i deceduti erano stati 15 ndr). Dati che portano il numero totale dei positivi, da inizio pandemia, a 242.363, e quello complessivo dei deceduti a 34.926. I pazienti ricoverati con sintomi sono 871 di cui 69 in terapia intensiva mentre sono 338 i guariti per un totale che arriva 193.978. Sono invece sette le regioni che non hanno registrato nuovi positivi nelle ultime 24 ore: Puglia, Umbria, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata insieme alla provincia di Trento. Per quanto riguarda i tamponi, sono 52.552 quelli processati da ieri per un totale di 5.806.668 da inizio emergenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata