Coronavirus, + 1.501 nuovi casi in Italia

Sono 1.501 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Un numero in leggero calo rispetto a ieri, quando i casi rilevati erano stati 1.616. Sale quindi a 286.297 il numero totale dei contagi. Calano anche i decessi: sei quelli registrati oggi mentre ieri erano stati 10. La Lombardia è la regione che conta più casi nelle ultime 24 ore, 269, che portano il totale a 103.074. Oltre 92mila i tamponi processati. Aumentano notevolmente i ricoveri in regime ordinario, 102 in più in 24 ore, mentre è più contenuto l'aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva, che sono 7.