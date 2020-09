Coronavirus, 1.458 nuovi casi e 7 morti in Italia

Rimane stabile l’andamento dell’epidemia da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 1.458 i nuovi positivi al Covid, in lieve calo rispetto ai 1.501 di sabato, mentre aumentano di cinque unità le terapie intensive per un totale che attualmente si attesta su 187 unità. Crescono anche i ricoveri: sono 92 le persone finite in un reparto Covid nelle ultime 24 ore. Sette invece i morti mentre sono 72.143 i tamponi processati, ventimila in meno di ieri. Nessuna regione è a zero contagi mentre la Lombardia è quella più colpita con 265 nuovi casi.